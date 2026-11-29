La Selección Chilena Sub 17 llega con confianza tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo J, luego de vencer por 1-0 a Montenegro y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. El equipo dirigido por Ariel Leporati sumó seis puntos en la fase grupal y ahora ya tiene toda […]

La Selección Chilena Sub 17 llega con confianza tras cerrar la fase de grupos como líder del Grupo J, luego de vencer por 1-0 a Montenegro y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

El equipo dirigido por Ariel Leporati sumó seis puntos en la fase grupal y ahora ya tiene toda la mente puesta en lo que son los encuentros a eliminación directa, en donde apunta a llegar lo más alto posible.

Su rival en esta ronda de dieciseisavos de final será la Selección de Marruecos, la que clasificó en el segundo lugar del Grupo H con 4 unidades y que compartió con España, Fiyi y China.

Dentro de la fase grupal, Marruecos cayó por 2-0 ante España, igualó a dos goles ante China y goleó por 6-0 a Fiyi, resultados que lo llevaron a enfrentarse con Chile en esta fase decisiva.

La Roja quiere avanzar a octavos de final | Foto: Instagram

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. Marruecos?

El partido entre Chile y Marruecos se disputará este lunes 30 de noviembre a partir de las 12:30 horas de Chile en la cancha 7 “Mansour Muftah”, del complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar.

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¿Dónde ver a La Roja en el Mundial sub-17?

El duelo entre Chile y Marruecos será transmitido por TV a través de DSports. A su vez, podrá ser sintonizado vía streaming a través de DGO