El mediocampista lanzó una potente reflexión a través de sus redes sociales. Dejó en incertidumbre el desenlace de su carrera.

El futuro de Arturo Vidal es un misterio. A sus 39 años, el histórico mediocampista comenzó las negociaciones para renovar en Colo Colo, pero hay indicios de que esta puede ser su última temporada en el profesionalismo.

¿La razón? A través de redes sociales, el volante albo se desahogó con un potente mensaje. En su Instagram, dejó una emocionante reflexión tras cumplir 100 encuentros con el equipo de sus amores.

El oriundo de San Joaquín detalló los costos de mantenerse activo a su edad. Por esto, se instala el suspenso sobre un eventual retiro, aunque primero debe definir su posible continuidad en el Estadio Monumental.

“Muchos me dijeron que era arriesgado volver, pero yo nunca lo puse en duda. Con los años, cada entrenamiento me exige un poco más. Y no les miento, cada vez el sacrificio y el dolor son mayores“, comentó.

Sobre la misma línea, agregó: “Pero si supieran lo feliz que me hace entrar al camarín una hora antes del partido, ver la 23 colgada ahí y escucharlos alentar antes de salir a la cancha…”.

Arturo Vidal dejó una potente reflexión en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal se desahoga en Colo Colo

Luego de tal introducción, el campeón de América con la Selección Chilena puso en vilo su próximo paso. Con 100 compromisos en el elenco popular, no cree que duplique la cifra. El adiós se acerca.

“No creo que llegue a los 200. ¿O quién sabe? Hoy como jugador, algún día quizás como técnico. Pero de seguro siempre como hincha“, cerró.