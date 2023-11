Un fuerte remezón vive el plantel de Colo Colo. ¿Qué pasó?. Durante las últimas horas se dio a conocer que Jordhy Thompson fue detenido por Carabineros de Chile por un nuevo acto de violencia intrafamiliar contra Camila Sepúlveda, su actual pareja.

Nadie ha quedado ajeno a la nueva agresión del canterano del Cacique: tanto los hinchas acérrimos como los periodistas han salido al paso en las diversas redes sociales y han pedido la salida del jugador en cuestión del club.

Thompson podría sufrir un fuerte castigo por parte de Colo Colo | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Bolavip Chile pescó el teléfono y se contactó con Gualberto Jara y fue a través de nuestro sitio que el ex entrenador del conjunto Popular se enteró de esta lamentable noticia.

“No, no, no, no. Parece que la teleserie no tiene final, que mala noticia realmente por todo su futuro. ¡Qué mala noticia!”, partió diciendo.

“Es reincidente y en este caso mucho más grave, entonces ya creo que hay que tomar una medida más fuerte y sobre todo un tratamiento de verdad, a largo plazo, pensando en la recuperación de la persona porque esto va a seguir, tal como va no se puede predecir un final bueno”, agregó.

Por último, Jara reveló las medidas que tomaría con Thompson. “Yo primero lo separaría del plantel y lo metería en un tratamiento intenso y luego ver si todavía existe una posibilidad de acuerdo a eso porque hay que pensar en la persona”, cerró.

¿Cuántos partidos ha jugado Jordhy Thompson en 2023?

Jordhy Thompson ha jugado 26 partidos en la temporada 2023 con Colo Colo, en los cuales ha convertido seis goles y ha dado dos asistencias.

El Cacique vuelve a la cancha

El Cacique juega mañana a las 18:00 PM de Chile continental frente a Magallanes en un compromiso pendiente del Campeonato Nacional 2023. El duelo se jugará en Rancagua y no en la Región Metropolitana.