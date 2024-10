El periodista de Todo es Cancha dirige sus dardos a un jugador que, según su criterio, no estuvo a la altura frente a Palestino.

Colo Colo tuvo que extremar recursos para imponerse a Palestino en la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2024 y, con un notable segundo tiempo de Marcos Bolados, logró los tres puntos y volver a la cima de la tabla de posiciones.

El Cacique no hizo su mejor presentación en el Estadio Municipal de La Cisterna, pero de igual manera le bastó para lograr el objetivo, aunque sigue debiendo muchos minutos Sub 21 para cumplir con la regla y no sufrir resta de puntos al final del torneo.

El elegido el día de ayer fue Cristián Riquelme, jugador que no trascendió y recibió la crítica de Francisco Eguiluz en Todo es Cancha: “Colo Colo pierde mucho con el Sub 21 en cancha, cada vez que está se le enredan los partidos tanto con Hernández como con Riquelme. Este último no entró nunca en la dinámica de este equipo y habrá que ver si el próximo año lo consigue”, dijo.

Riquelme no hizo buen partido ante Palestino. | Foto: Photosport

“La presencia obligada de Riquelme lleva a Colo Colo a tener un enredo en la cancha… no sé de qué jugó Cepeda, Palacios era una especie de bis de Cepeda por la derecha con pseudo libertades para abastecer a Correa, pero se enredó solo en el primer tiempo”, sumó.

Según el comunicador, una vez que el jugador salió del campo de juego se le aclaró la película al Cacique para quedarse con tres importantes puntos ante el Tino: “Cuando saca a Riquelme se le recompone el panorama”, complementó.

Lo concreto es que Colo Colo logró los tres puntos ante Palestino y es el puntero del Campeonato Nacional 2024. Eso sí, los albos deben 151 minutos Sub 21 y deberán promediar 75,5 en los últimos dos duelos ante Deportes Iquique y Deportes Copiapó, respectivamente.

La fórmula que deja a Colo Colo campeón en la Fecha 29

Colo Colo podría ser campeón en la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2024 si es que derrota a Deportes Iquique en el Estadio Monumental y Universidad de Chile no logra los tres puntos ante Ñublense en Chillán.