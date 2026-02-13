El mercado de pases continúa moviendo nombres chilenos hacia el extranjero y uno de ellos es el de Josué Ovalle, extremo que buscará consolidar su carrera en México tras salir a préstamo desde Deportes Limache.

¿Su nuevo destino? Mazatlán FC, elenco que compite en la Primera División del fútbol mexicano y que apostó por el atacante para reforzar su banda ofensiva en esta temporada.

Sin embargo, los inicios del “Cotto”, como le apodan, estuvieron ligados a Colo Colo, donde permaneció durante tres años y fue pieza fundamental en la obtención del título de la Serie de Proyección 2019. No obstante, no logró dar el salto al primer equipo y continuó su carrera en otros clubes del fútbol chileno.

Josué Ovalle abajo a la izquierda en su paso por la Proyección de Colo Colo | FOTO: Archivo

Su corazón sigue en Macul: Josué Ovalle quiere volver a Colo Colo

En medio de este nuevo desafío internacional, el oriundo de Algarrobo conversó con AS Chile y no escondió su deseo de algún día volver al Estadio Monumental.

“La verdad es que estuve tres años en Colo Colo, los cuales a nivel de experiencia fueron muy buenos. Haber podido formarme ahí fue una experiencia tremenda, porque Colo Colo es un club demasiado grande, es el más grande de Chile”, afirmó el ex Deportes Concepción.

Eso sí, también reconoció la espina que le quedó pendiente en el Cacique. “No se me dio la oportunidad de debutar y tuve que salir para buscar nuevas oportunidades, pero quizás en algún momento pueda regresar. Me quedó eso pendiente y quién sabe lo que pueda pasar más adelante y las vueltas de la vida. Me gustaría sacarme esa espinita de nunca haber sumado minutos a nivel profesional en el club”, remarcó.

Incluso, el futbolista de 25 años le declaró su cariño al Eterno Campeón. “Creo que a cualquier jugador le encantaría estar en Colo Colo. A nivel personal va también por el hecho de que la mayoría de mi familia es hincha del equipo, entonces de chiquitito que yo también lo soy. Si hago las cosas bien acá en México, son cosas que se pueden ir dando con el tiempo en mi carrera”, sentenció.

