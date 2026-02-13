El debate sobre cuál es el club más grande de Chile es una discusión que nunca pasa de moda. Cada cierto tiempo, alguna figura del fútbol o del periodismo reabre la conversación y genera una ola de reacciones entre hinchas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

La grandeza puede medirse de distintas maneras: títulos, convocatorias, historia, impacto social o identidad cultural. Y justamente ese cruce de factores suele encender aún más la polémica.

Esta vez fue un reconocido comunicador nacional quien tomó partido sin rodeos y dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Juan Cristóbal Guarello se la juega por Colo Colo como el más grande de Chile

El comentarista Juan Cristóbal Guarello fue invitado a un programa del canal argentino Picado TV, donde le plantearon la pregunta que divide aguas en el fútbol chileno: ¿qué club es más grande?

Su respuesta fue clara y directa: “Colo Colo”. Sin embargo, su análisis no se detuvo únicamente en esa elección. Consultado por el periodista trasandino Gustav Salvestrini sobre si el cuadro albo es “el Boca de Chile”, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 profundizó en el componente histórico y social de los clubes.

“Sí, pues la U es un equipo que en un momento representaba la clase media ilustrada de Chile, la Universidad de Chile. Lamentablemente se desvinculó de la universidad y eso ha traído una redefinición”, comentó.

Volvió el debate sobre cuál es el club más grande de Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, al referirse a Universidad Católica, sostuvo que “sigue siendo el equipo de la clase alta, claramente”.

Las declaraciones de Guarello generaron inmediatas reacciones en redes sociales, reabriendo una discusión que parece no tener fin y que mezcla historia, identidad y pasión en el fútbol chileno.

En síntesis…

Juan Cristóbal Guarello tomó partido en el debate sobre el club más grande de Chile y eligió a Colo Colo.