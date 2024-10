Este domingo Colo Colo tiene una nueva final en su camino en busca de bajar la estrella número 34 en el Campeonato Nacional 2024, donde los albos siguen dependiendo de sí mismo para ser campeones. Aunque para ello deben ganar los seis partidos que les restan.

El primero de ellos será esta noche ante Audax Italiano por la fecha 27, donde el entrenador Jorge Almirón preparó un atrevido equipo sin Maximiliano Falcón y Arturo Vidal. Eso sí, ambos están considerados en la citación.

Quien ni siquiera fue convocado es el extremo Cristián Zavala, que por segundo partido consecutivo quedó fuera de la lista de Almirón y su situación provoca extrañeza.

Para el partido pasado, que fue el clásico contra Universidad Católica el jueves en el Estadio Monumental, que terminó en triunfo por 1-0 para el Cacique, el jugador de 25 años quedó al margen por decisión técnica.

Al menos eso informó el propio DT argentino en la conferencia de prensa del miércoles, donde se excusó con que es muy limitado el número de suplentes.

“Lo de Zavala no está citado a este partido, no va a ser parte de la nómina, pero tenemos muchos partidos. Son 18 (en la planilla del partido), te limita un poco eso, en la nómina, en la banca también, nos limita. Así que voy a tomar otra decisión y hoy Cristián no va a ser parte de la concentración, pero tenemos partido el domingo”, expresó en aquella oportunidad.

Pero lo cierto es que el ex Curicó Unido tampoco entró en la citación para este domingo y las dudas se empiezan a acrecentar en el entorno del cuadro popular. Ya que el atacante podría no ser del gusto del estratega de 53 años, situación similar a la que vivió anteriormente con Gustavo Quinteros.

El gran problema que condiciona las citaciones de Colo Colo

Aunque también existe otra situación que está condicionando las citaciones en Colo Colo, que son los minutos Sub 21. Actualmente el Eterno Campeón debe 461 minutos de esta regla, la que debe cumplir sí o sí antes que termine el torneo, o sino arriesga resta de puntos y multa.

Para el clásico el único futbolista que fue convocado para sumar este minutaje fue el lateral Cristián Riquelme, mientras que para este duelo ante los Itálicos, Almirón también llamó a Leandro Hernández.

El joven delantero de 19 años estará en la banca de suplentes como alternativa en ataque, por lo que competía directamente con Zavala por entrar en la convocatoria. Y en beneficio del canterano albo, este suma el doble de minutos Sub 21 por ser de la categoría 2005.

De esta forma, Cristián Zavala tendrá que seguir esperando para volver a las citaciones del ex estratega de Boca Juniors, quien hasta ahora lo había utilizado en gran parte de la temporada.

Cristián Zavala venía siendo el máximo asistidor de Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Los números de Cristián Zavala

En lo que va de la campaña 2024 el oriundo de Puente Alto lleva 36 partidos disputados -19 como titular-, con cuatro goles y ocho asistencias. Cabe recordar que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025.