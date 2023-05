Colo Colo está en caída libre en el fútbol chileno y la derrota ante Curicó Unido caló hondo en el mundo ligado al Cacique. Uno de los que no aguantó la impotencia de ver así a su equipo es Gabriel Coca Mendoza.

El campeón de América con los albos fue directo en el diálogo con Bolavip Chile y cree que el nivel que tiene el equipo está lejos de lo mostrado en antaño por el Cacique.

“Colo Colo no es un equipo contundente o el equipo grande que tiene que ser. Eso se ve reflejado en la forma de juego. Siento que hay jugadores que no deberían estar en el club”, dijo.

Mendoza sabe que el nivel del equipo no es el mejor y el ex lateral albo asegura que están en deuda. “En realidad el equipo no se ve cómo todos queremos que se vea. No se ve el equipo grande que es Colo Colo. Nos falta mucho”, añadió.

Colo Colo no tiene el nivel de años atrás para dar rienda suelta a su nivel (Photosport)

Mendoza cree que, por ejemplo, el nivel mostrado por Carlos Palacios es muy bajo y siente que los refuerzos que están en Colo Colo no están para poder mojar como se debe la camiseta del popular

“Nos falta mucho. Palacios todavía no explota, hay que seguir esperándolo y hay una cuota que ya hay que empezar a presionar. Nos falta ese jugador que meta una pelota de gol”, agregó.

Al Coca Mendoza le duele que su equipo no juegue bien y cree que Quinteros sí está confundido. “Cuando los técnicos se ponen los lentes de cuero, se equivocan en tomar decisiones. El equipo en general no se ve homogéneo y contundente”, añadió.

“Los jugadores que trajo no son refuerzos. Son buenos futbolistas, pero físicamente están todos lesionados. Vienen en déficit y él los eligió. Él tiene que tomar la responsabilidad respecto a eso”, terminó Mendoza.