En Colo Colo se están moviendo en este mercado de fichajes para la temporada 2026, donde presentaron al lateral Matías Fernández y está casi listo el defensa uruguayo Joaquín Sosa.

Ahora los albos van por un delantero a la espera de la salida del charrúa Salomón Rodríguez, quien tendría que partir a préstamo según lo acordado con su representante.

En medio de aquello, habría sido ofrecido a Colo Colo un famoso atacante argentino, quien cumple con todas las características para pelear por el puesto con Javier Correa.

Según información de Dale Albo, se trata de Luciano Vietto, quien pertenece a Racing de Avellaneda, pero ha ido perdiendo cabida en el equipo de Gustavo Costas.

Luciano Vietto habría sido ofrecido a Colo Colo. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

El jugador de 32 años tiene un rico currículum, pues se formó en La Academia y rápidamente dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas del Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham y Sporting de Lisboa.

Aunque donde tuvo mayor éxito fue en el fútbol árabe, específicamente con el Al-Hilal, donde jugó entre 2020 y 2023, consiguiendo seis títulos, entre ellos la Liga de Campeones de Asia (2021).

En 2024 regresó a Racing para ser campeón de Copa Sudamericana y la Recopa. Pero en la última temporada solo aportó con cinco goles y tres asistencias en 29 partidos disputados.

