Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes. Una de las principales prioridades del conjunto de Macul es incorporar un nuevo goleador para sus siguientes desafíos.
Y, en dicha línea, Argentinos Juniors le puede aguar la fiesta al cuadro popular. ¿Por qué? El elenco bonaerense quiere quedarse con un delantero que fue ofrecido en el Estadio Monumental.
Su nombre: Luciano Vietto. Según detalló el periodista Germán García Grova a través de su cuenta de X, el atacante de 32 años entabló negociaciones tras la cordillera.
“Argentinos Juniors abrió conversaciones por Luciano Vietto. El jugador se encuentra en libertad de acción tras su paso por Racing”, señaló el comunicador mencionado.
Cabe consignar que el nombre del jugador en cuestión fue acercado por su entorno a diversos clubes. Su 2025 estuvo marcado por una rebelde lesión que le quitó regularidad.
En el radar de Colo Colo: el 2025 de Luciano Vietto
Durante la última temporada, el destacado artillero disputó una totalidad de 29 compromisos con la camiseta de Racing Club. En tales encuentros, logró marcar cinco goles.
¿Llegará a Colo Colo? Hay que mencionar que los albos aseguraron la incorporación de Maximiliano Romero. Este último también estuvo en la órbita de Universidad de Chile.
En resumen:
- La movida de Argentinos: Según el periodista Germán García Grova, el “Bicho” ya abrió conversaciones formales con el entorno de Vietto. El club bonaerense busca jerarquía para su delantera tras la salida de Gabriel Ávalos.
- El ofrecimiento al “Cacique”: El nombre de Vietto fue acercado a las oficinas del Estadio Monumental por sus representantes. Aunque gusta en el cuerpo técnico, la prioridad absoluta sigue siendo concretar el retorno de Damián Pizarro o avanzar por Maximiliano Romero.
- El factor Romero: Curiosamente, mientras Colo Colo amarró a Maximiliano Romero (quien también era pretendido por la U), Argentinos Juniors busca responder fichando a Vietto, quien irónicamente fue compañero de Romero en la “Academia”.