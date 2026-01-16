Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes. Una de las principales prioridades del conjunto de Macul es incorporar un nuevo goleador para sus siguientes desafíos.

Y, en dicha línea, Argentinos Juniors le puede aguar la fiesta al cuadro popular. ¿Por qué? El elenco bonaerense quiere quedarse con un delantero que fue ofrecido en el Estadio Monumental.

Su nombre: Luciano Vietto. Según detalló el periodista Germán García Grova a través de su cuenta de X, el atacante de 32 años entabló negociaciones tras la cordillera.

“Argentinos Juniors abrió conversaciones por Luciano Vietto. El jugador se encuentra en libertad de acción tras su paso por Racing”, señaló el comunicador mencionado.

Cabe consignar que el nombre del jugador en cuestión fue acercado por su entorno a diversos clubes. Su 2025 estuvo marcado por una rebelde lesión que le quitó regularidad.

Luciano Vietto conversa con Argentinos Juniors: también fue ofrecido a Colo Colo. (Foto: Getty Images)

En el radar de Colo Colo: el 2025 de Luciano Vietto

Durante la última temporada, el destacado artillero disputó una totalidad de 29 compromisos con la camiseta de Racing Club. En tales encuentros, logró marcar cinco goles.

¿Llegará a Colo Colo? Hay que mencionar que los albos aseguraron la incorporación de Maximiliano Romero. Este último también estuvo en la órbita de Universidad de Chile.

En resumen: