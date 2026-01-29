Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas en lo que ha sido este mercado de pases, en la que muchas sorpresas fueron las que se dieron a conocer con la llegada de un jugador y la salida de otros dos jugadores.

Dentro del ítem de las salidas, uno de los jugadores del ‘Popular’ que partirá en este 2026 será el atacante, Cristián Zavala, quien no seguirá en Colo Colo y volverá a vestir la camiseta de Coquimbo Unido, a condición de préstamo.

Sobre esta situación, el periodista Gonzalo Fouillioux ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y manifestó su sorpresa por la salida de Zavala en Colo Colo, en la que encuentra insólito que nuevamente acceda a un préstamo.

“Me impresiona que otra vez se vaya a préstamo a Coquimbo, un jugador que demostró en Coquimbo que fue importante, que Coquimbo no pagué por él y Colo Colo aún así acceda a otro préstamo”, remarca.

Zavala volverá a Coquimbo | Foto: Photosport

Concluyendo, Fouillioux le cae con todo a Colo Colo por cómo manejó esta situación del atacante, en la que saben que Zavala no quería volver al club, pero aún así lo mantuvieron en la plantilla y a días de iniciar el torneo, lo dejan partir, dejándole un nuevo problema a Fernando Ortiz.

“Ha sido mal gestionado el caso Zavala, porque si el jugador no quería estar, esto se pudo haber cerrado un mes antes y te habría dejado un mes de margen para buscar un jugador de ese perfil”, cerró.

En Síntesis