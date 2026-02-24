Colo Colo se sigue preparando con todo para el Superclásico contra Universidad de Chile. Los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de ganar 3 partidos consecutivos, mientras que el Bulla no ha podido cantar victoria en todo el 2026.

Ante esta situación, y ya pensando en lo que serán las formaciones del compromiso, Gonzalo Jara entregó su opinión sobre si debería o no comenzar como titular este jugador en el encuentro. El exfutbolista fue tajante con su respuesta entregada a través del programa Pelota Parada de TNT Sports.

“Yo jugaría de la misma manera en que ha terminado jugando, con (Maximiliano) Romero siendo el nueve, (Leandro) Hernández por derecha, tal cual como ha crecido Colo Colo, esa es la realidad”, respondió el ex Cacique cuando se le preguntó si debería ser titular Javier Correa en los Albos.

Cabe destacar que el argentino sufrió una lesión en el partido contra Unión La Calera que lo dejó fuera del encuentro frente a O’Higgins. Pero por el momento el delantero estaría disponible para el importante compromiso.

“Equipo que gana repite, entonces Colo Colo por ahí no debería cambiar quizás”, agregó Jara.

Javier Correa estará disponible para el partido con la U

Fuera de la lesión, Correa se ha visto envuelto en polémicas por mandar a callar cada vez que convertía un gol. En los encuentros de pretemporada el ariete publicó una historia a través de Instagram que no gustó para nada a la hinchada del Cacique.

¿Cuándo es el Superclásico?

Albos y Azules se enfrentarán el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental por el Superclásico 199 del fútbol chileno.

En síntesis