Colo Colo ya empieza a trabajar lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ deberán disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile.

El equipo que es comandado por Fernando Ortiz espera hacerse respetar en el Estadio Monumental y lograr un triunfo ante su clásico rival, el que le permita seguir firme en la punta de la tabla de posiciones.

Para este duelo, el estratega argentino tenía una gran duda para enfrentar a la U y era sobre la situación de Javier Correa, quien salió con un problema físico ante Unión La Calera y no fue considerado ante O’Higgins de Rancagua.

En esta jornada desde el ‘Cacique’ recibieron una gran noticia por el atacante argentino, en la que el goleador se entrenó de forma normal junto a sus compañeros y asoma como gran opción para el Superclásico.

Correa es opción para el Superclásico | Foto: Photosport

Esta información la compartió el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Correa superó sus problemas físicos y estaría apto para decir presente ante la U.

“Javier Correa entrena normal en la práctica de Colo Colo!! El delantero comienza la semana a la par de sus compañeros y es opción para el clásico con la U. Participa con intensidad en todos los trabajos del equipo”, declaró.

De esta manera, Colo Colo recupera a un importante jugador para lo que será este duelo para el ‘Cacique’, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán la victoria ante su clásico rival.

