Colo Colo se prepara para recibir a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. En la previa del encuentro, Arturo Vidal analizó a su archirrival y detectó su principal problema.

El mítico volante albo se refirió al proceso que Francisco Meneghini atraviesa en el conjunto azul. Para el mundialista, tiene similitudes con lo que vivió el equipo de sus amores con el arribo de Fernando Ortiz en 2025.

Y sobre dicho punto, advirtió que Colo Colo no puede excederse en confianza a pesar del complejo panorama que impacienta a su mayor contendor en el país. Hay que plasmar la superioridad en el terreno de juego.

“Sabemos que la U no viene en un buen momento, pero nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo. Esperamos seguir mejorando y quedarnos con el clásico”, reflexionó en conversación con TNT Sports.

“La U de a poco ha ido mejorando. Le está pasando lo que nos pasó el año pasado. Cuando traes tantos jugadores, la gente piensa que el equipo va a funcionar rápido, pero no es así. Le está pasando la cuenta a la U“, agregó.

Arturo Vidal abordó el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Arturo Vidal llega motivado al Superclásico

Finalmente, el jugador de 38 años se refirió a su actualidad. Avisó desde ya: esta será su campaña. Se siente a pleno para seguir derrochando magia en los pastos de Macul.

“Este año me siento mucho mejor, tengo más responsabilidades y estoy bien físicamente, que es lo más importante. Hice una pretemporada espectacular. Me siento con confianza y estoy jugando en una posición que me gusta”, cerró.

En resumen: