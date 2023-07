Juan Cristóbal Guarello se refirió a toda la polémica sobre la eventualidad de un regreso de Arturo Vidal a Colo Colo. El comunicador cuestionó si es que realmente al interior de Blanco y Negro existe la convicción en una contratación del mediocampista de 36 años que acaba de fichar por el Athletico Paranaense hasta fin de año.

“¿Y si el club no lo quiere? Primero preguntemosle al club si lo quiere. Lo que pasa es que tú le pones el micrófono a (Alfredo) Stöhwing… él sabe que tiene que casetear, tiene que decir Vidal es un gran jugador, quien no lo querría, pero después en la interna dicen otras cosas. En Chile es el King, se nos desordena, ya tenemos muchos problemas internos”, expresó Deportes en Agricultura.

El comentarista se refiere a la última experiencia con los regresos de jugadores de gran trayectoria y asegura que no traería a Arturo Vidal a Colo Colo. “No está jugando. Lamentablemente los jugadores llegan acá y son reyes. La experiencia reciente, la última de (Mauricio) Isla. La inversión no te garantiza el rendimiento. Uno dice en frío sí, pero hay demasiados elementos exógenos que te hacen dudar y Colo Colo está con las finanzas muy contraidas”.

“Vidal era crack, pero en el Twitch”

Mauricio Pinilla hizo el punto de que el ex Inter de Milán “es un tipo competitivo en todo, te apuesta hasta el cachipún. Quiere siempre ganar”. Ahí nuevamente arremetió Guarello con una crítica al bicampeón de América.

“¿Sabes cuál es el problema con Vidal? Que él hace mucho tiempo juega más retóricamente que objetivamente, en las redes sociales es competitivo, crack, anuncia, la rompo y después en la cancha no pasa nada. Eso pasó en la última Eliminatoria, donde Vidal era crack, pero en el Twitch, pero después en la cancha no pasaba nada”.

Arturo Vidal jugará en el Athletico Paranaense hasta fin de año (Foto: Photosport)

Además aseguró que las finanzas en el Cacique no están bien. “Por qué va a arriesgar 100 mil dólares mensuales en un jugador que no garantiza que vaya a estar enfocado y que vaya a jugar todo los partidos. Si Colo Colo al final está funcionando al mínimo, está con una deuda de arrastre tremenda”.

Más adelante en el programa, Juan Cristóbal Guarello mostró su sensación de que el cuadro albo no quiere un regreso de la ex figura de la Juventus. “Yo creo que Colo Colo no quiere que venga. No lo quiere porque es muy caro y no tiene garantía de que vaya a rendir. Acá llega Vidal y es el King y llegan todos los amigos”.