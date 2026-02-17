El 17 de febrero de 2021 quedó marcado a fuego en la historia de Colo Colo. Ese día, el Cacique derrotó a Universidad de Concepción por la Promoción y evitó, por primera vez en su historia, el descenso a la Primera B. A cinco años de aquel dramático partido, el técnico Gustavo Quinteros recordó la hazaña que le permitió a los albos mantenerse en la máxima categoría.

En conversación con Radio ADN, el técnico argentino-boliviano rememoró con emoción lo que significó asumir el desafío en uno de los momentos más complejos en la historia de la institución. “La verdad es que recordar esa fecha, donde nos tocó dirigir uno de los partidos más importantes en la historia de Colo Colo, es emocionante todavía. Teníamos una responsabilidad enorme de lograr, creo, el mayor título en la historia del club”, comentó.

Quinteros llegó en plena pandemia, en un contexto deportivo e institucional crítico, y asumió la misión de evitar una caída que habría cambiado para siempre la historia de Colo Colo.

Aquel día, Colo Colo derrotó 1-0 a la U. de Conce con gol de Pablo Solari (Photosport).

“Imagínate si no hubiésemos ganado ese partido, cómo se hubiera derrumbado la historia de ese enorme club. Asumimos una responsabilidad muy grande cuando fuimos, en pandemia, en autos desde Argentina. Junto con mi cuerpo técnico asumimos la responsabilidad de salvar a ese gigante que es Colo Colo”, recordó.

El ex entrenador albo también destacó el vínculo que se generó con la hinchada tras lograr la permanencia y luego encaminar al equipo hacia un mejor rendimiento futbolístico. “Lo recuerdo con mucho cariño y emoción, por haber logrado algo muy importante para toda la gente de Colo Colo, junto con los jugadores de ese momento”, confesó.

“En esta fecha tan importante para la historia del club, les quiero mandar un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada, que todavía me brinda su cariño y que, en un momento, cuando el equipo jugaba muy bien después de salvarnos, coreaba mi nombre en el estadio. Agradecido eternamente, los llevaré siempre en mi corazón”, cerró.

