El presente de Salomón Rodríguez genera conversación en Chile. El delantero, que hoy brilla en Uruguay, fue protagonista de un golazo de chilena con Montevideo City Torque ante Juventud Las Piedras, que llamó la atención de los hinchas de Colo Colo.

Rodríguez tuvo un paso complicado por el Cacique, club que pagó 1,2 millones de dólares por su carta a Godoy Cruz. En 26 partidos oficiales disputados en 2025, apenas convirtió 3 goles y no registró ninguna asistencia, números que contrastan con su rendimiento actual.

El ariete charrúa sigue teniendo contrato vigente con el “Eterno Campeón” y su préstamo finaliza en diciembre. Todo indica, sin embargo, que no regresará al Monumental y que Blanco y Negro podría capitalizar su presente para lograr un mejor negocio.

El golazo de Salomón Rodríguez en Uruguay no pasa desapercibido en Colo Colo

Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de ADN Deportes, el gol de Rodríguez generó comentarios particulares al interior del cuadro albo.

“Algunos comentarios, risas en algunos”, señaló “Tomate” sobre el ambiente en el Monumental tras la anotación.

“Alguien me dijo que está en Uruguay, pero el peso de la camiseta, lo que genera Colo Colo, es muy distinto. Se dieron cuenta”, añadió, haciendo referencia al contraste entre su paso por el Cacique y su actualidad.

Salomón Rodríguez ocupa la 9 en Montevideo City Torque | FOTO: @MvdCityTorque

El buen momento del ariete abre un nuevo escenario en Macul, donde se analiza cómo capitalizar su rendimiento y planificar futuras decisiones en el mercado de pases.

En síntesis…

Salomón Rodríguez resurge en Uruguay tras un difícil paso por Colo Colo, y su gol reciente generó reacciones curiosas en el club.