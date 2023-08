Gustavo Quinteros goza del gran momento de Colo Colo y le deja un desafiante mensaje a Universidad Católica y Universidad de Chile: "Me gusta jugar los clásicos"

Colo Colo vive de un gran presente dentro del fútbol chileno en la que los ‘Albos’ hoy en día se mantienen al rojo vivo en la lucha por el Campeonato Nacional y en la Copa Chile, los cuales son los grandes desafíos del equipo para este final de temporada.

En esta jornada, el estratega Gustavo Quinteroshabló con los medios de comunicación pensando en lo que serán los próximos desafíos del plantel, en la que ya se muestra entusiasta para lo que serán importantes duelos ante Universidad Católica por Copa Chile.

“Todo va a depender de detalles, esos partidos, los clásicos y los partidos con equipos grandes todo dependen del resultado, la eficacia de cada equipo, pero los detalles y la concentración de estar atento a todo para poder sacar un buen resultado”, partió señalando Quinteros.

Siguiendo en aquello, el estratega es consciente de que también tiene muy cerca el partido ante Universidad de Chile dentro del Campeonato Nacional, en la que confiesa que esta clase de partidos le encantan.

Gustavo Quinteros habló del tema de los clásicos | Foto: Photosport

“A mi me pone contento, me gusta jugar partidos importantes con equipos grandes, clásicos, a mí me pone feliz”, declaró.

Finalmente, Quinteros fue muy claro en señalar de que prefiere siempre el poder estar luchando por cosas importantes con Colo Colo y jugar clásicos, a que tener que volverá vivir procesos traumáticos como la liguilla del 2020.

“Prefiero eso toda la vida y no lo que nos tocó vivir el 2020 que fue horrible, prefiero siempre estar peleando por el campeonato, jugar clásicos, peleando por Copa Chile y torneo nacional, van a ser lindos partidos. Ojalá llegar con lo mejor”, cerró.