Darío Lezcano con el agua hasta el cuello: Ex pareja hace grave denuncia en contra de jugador de Colo Colo

Darío Lezcano no la pasa bien en Colo Colo, donde no ha tenido consideración en los últimos partidos y Gustavo Quinteros lo tiene absolutamente cortado del plantel que se prepara para enfrentar la recta final de la temporada.

Ahora, como si fuera poco, al delantero del Cacique se le sumó un nuevo problema toda vez que Lilian Fretes, ex esposa del jugador, habló con el diario AS y realizó una grave denuncia en contra de él.

“Él me daba 800 dólares hace seis meses. Entonces yo dije ‘ya’, estaba cansada y todo, y cerramos por 3500 dólares, porque tenemos seis hijos. Son muchos. Todo ese tiempo luche con él, yo no quería pelear, solo fue el capricho de él, pero no sé por qué, si la relación la destruyó él”, revela.

Lezcano no la pasa bien en Colo Colo. | Foto: Photosport

Fretes puntualiza: “Hicimos un acuerdo con su abogada y mi abogado. Yo firmé lo que tenía que firmar y tuve que darle la camioneta que era de los dos. Él me dijo ‘si yo te doy el dinero, tú me vas a dar la camioneta”, añadió.

La grave denuncia fue cuando Fretes reveló que Lezcano la amenazó: “Él tiene muchas amistades y yo tenía miedo de que me mandara a hacer algo. Él me enviaba las amenazas por teléfono y me decía que iba a comprar a toda mi familia. Y fue así. Le tuvo que pagar a muchos para que se pongan en mi contra”.

Así las cosas, Darío Lezcano suma una nueva polémica en su estadía en Colo Colo, esta vez alejada de las canchas con un tono más serio, en donde los albos ya pasaron por esto con el caso Jordhy Thompson a principio de año.