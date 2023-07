Gustavo Quinteros le vuelve a dar en el piso a Darío Lezcano por su rendimiento en Colo Colo: "El reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo”

Colo Colo ultima sus detalles para lo que será su interesante duelo ante Huachipato por una nueva fecha del Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ esperan poder sumar un triunfo que los mantenga cerca de la parte alta de la tabla.

Durante esta jornada, el estratega Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación y se refirió al presente del club, en la que abordó nuevamente lo que es la gran problemática del club en esta temporada: la falta de gol.

“Más allá de que nosotros tuvimos un mercado difícil, con mucha mala suerte, para mí como entrenador y el día a día, Colo Colo no clasificó a octavos de final por la Copa Libertadores porque fallamos muchos goles, que a lo mejor en otra temporada hicimos más de esos goles”, partió señalando Quinteros.

En esa línea, el estratego aún sostiene que con la cuota goleadora del año anterior, hubiera tenido mejores resultados “si hubiéramos convertido un porcentaje más de los goles que fallamos en todos los partidos de copa, hubiésemos pasado a una fase más. En el campeonato no tengo duda que estaríamos más arriba, eso es una verdad”.

Darío Lezcano vuelve a ser atacado por su DT | Foto: Photosport

Hincando en ese punto, el DT aún tiene en la cabeza que la partida de Juan Martín Lucero le significó una pérdida importante e inesperada para los desafíos en Colo Colo para esta temporada.

“La ida de Lucero no lo teníamos previsto ni nosotros, ni el club. Ahí nosotros salimos a buscar un reemplazante (Lezcano) y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo”, explicó.

“Ahí tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado. Ya está, es algo sabido y que nos sucedió, pero no tengo duda que si hubiéramos sido un equipo que aprovechamos más las opciones de gol, estaríamos en otra situación”.

Finalmente, Quinteros fue muy claro en señalar que a los jugadores se le hace muy difícil poder consolidarse en un equipo importante como lo es Colo Colo y todo esto debido a la presión y complejidad de competencia.

“Venir a Colo Colo no es fácil, no cualquier jugador viene, juega y la rompe, no es así. Hay muchos jugadores que juegan bien en otros equipos y que en Colo Colo les cuesta porque hay competencia”, cerró.