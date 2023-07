"Me da angustia y pena": Gustavo Quinteros revela su gran dolor ante la inminente partida de uno de sus jugadores en Colo Colo

Colo Colo se prepara para lo que será su importante compromiso de cara al Campeonato Nacional ante Huachipato, pero dentro de aquello en el ‘Cacique’ aún siguen desmenuzando lo que fue el Mercado de Pases, en el que están próximo a poder desprenderse de un jugador.

En esta jornada, el estratego Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación y se refirió a la situación que protagoniza Matías Moya, quien podría partir al fútbol de Grecia, en la que tuvo las mejores palabras para él, dejando un fuerte mensaje ante una posible partida.

“Lo de Matías Moya yo lo hablé con él y a mi me da un poco de angustia y pena porque es un buen jugador, es muy profesional. Intenta estar al 100% todo el tiempo”, comenzó señalando Quinteros.

El estratega es muy claro de que le dio la titularidad a Moya en el inicio de esta temporada, en lo que fue un irregular comienzo de año para los ‘Albos’, en la que el jugador no pudo consolidarse y lentamente comenzó a perder espacio dentro del equipo.

Matías Moya partiría al fútbol griego | Foto: Photosport

“El empezó jugando dos o tres partidos, ya no recuerdo muy bien, en un comienzo donde no fue bueno para nosotros. Él en ese momento no pudo demostrar sus mejores condiciones. Después tuvo un par de lesiones, que lo alejaron y empezó a jugar otro jugador, empezó a mejorar Palacios, empezó a jugar Jordhy, estaba Bolados. Ahí le costó entrar en el equipo”, explicó.

Finalmente, Quinteros está consciente de que la opción de que Moya pueda salir es casi inminente, dejando en claro que no le pone trabas si piensa que en otro lugar podrá sumar más minutos y tener su ansiada regularidad que no pudo lograr en Colo Colo.

“En el caso de que le salga una opción en donde pueda cree que puede jugar y revalidar sus condiciones futbolísticas, no sería mala idea que pueda ir, hoy está mejor, por ahora no está teniendo muchas posibilidades de jugar”, cerró.