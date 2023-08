El defensor uruguayo, Maximiliano Falcón estuvo envuelto durante esta jornada en una nueva polémica dentro del clásico ante Universidad Católica, en la que tras aquello el jugador hizo sus descargos contra el arbitraje nacional.

Ante esta situación, el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fueron las palabras de desahogo del ‘Peluca’, en la que se cuadró con él.

“Si, tiene un poco de razón, el partido anterior ni foul a Zampedri y le sacaron a amarilla. Nosotros vemos el video de todas las jugadas, en Santa Laura no fue ni foul y le puso amarilla, increíble”, comenzó señalando Quinteros.

En esa línea, el entrenador habló sobre lo que fue la polémica que protagonizó junto al defensor en esta jornada, en la que explicó como se dio esa secuencia.

La polémica de Quinteros y Falcón en el Clásico | Foto: Captura

“Él tiene una forma de ser muy como que se sale un poco en algunas situaciones, hoy tuve que entrar para tratar de que no le saquen amarilla y le sacaron amarilla porque no me dio bola”

“Después intenté sacarlo para que no le saquen la roja, porque por ahí uno lo empuja, él devuelve el empujón y le sacan la segunda amarilla, queríamos protegerlo”, confesó.

Finalmente, Quinteros ahondó en lo que es la excéntrica personalidad del uruguayo, en la que de todas formas entiende su crítica al arbitraje, dejando un mensaje importante a que problemas así los han tenido durante toda esta temporada.

“Es un chico que a veces tiene esa manera de expresarse y lamentablemente a veces le juega en contra. De todas maneras yo entiendo cuando él va a una jugada, el ejemplo más claro de esta vez que no merecía la amarilla, fue en el partido anterior. Es algo raro, pero ya estamos acostumbrados hace tiempo que estamos con todo eso, hay que seguir adelante”, cerró.