Colo Colo en esta jornada tendrá su primer gran reto del 2024, en la que el equipo de Jorge Almirón se verá las caras ante Huachipato por la Supercopa de Chile, en la que espera poder sumar así su primer título con el ‘Cacique’ para esta temporada.

Sobre lo que ha sido el trabajo del ‘Popular’, el reconocido relator Claudio Palma se dio el espacio en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para hacer un balance a lo que ha mostrado el ‘Cacique’ dentro de su pretemporada, en la que está maravillado con el retorno de Cristián Zavala.

“El mejor refuerzo a Colo Colo hasta ahora es Zavala, a diferencia de Zavala, nadie ha sacado una distancia en los partidos que han jugado. Si tu me preguntas el mejor refuerzo, porque no hemos visto a Vidal, ha sido de lo mejor Zavala”, comenzó señalando Palma.

Sosteniendo su línea de opinión, el panelista del programa mencionado indicó que no entendió como en su momento Gustavo Quinteros no le dio oportunidades a este jugador y lo dejó partir a préstamo.

Zavala ha sido una gran apuesta en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo en algún minuto dije que no entendía que se haya ido, no tuvo minutos y no tuvo continuidad”, declaró.

Finalmente, Palma apuesta todo por el ex Curicó Unido, en la que lo avizora como una pieza clave dentro de este Colo Colo, incluso ganándole un importante duelo a Marcos Bolados.

“A mí en la pulseada le está ganando a Marcos Bolados”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en su primer paso por Colo Colo?

El jugador disputó 23 partidos con la camiseta del ‘Cacique’, en la que anotó tan solo un gol y no aportó con asistencias.