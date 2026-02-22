O’Higgins recibió a Colo Colo el día de ayer en el Estadio El Teniente en donde los Albos se impusieron por 1-0 con gol de Claudio Aquino. Los rancagüinos no arrancaron de la mejor manera en la Liga de Primera 2026, mientras que el Cacique llegó a las tres victorias consecutivas.

En medio del encuentro, ocurrió una polémica en cierto sector del recinto, ya que se evidenció que ciertos hinchas visitantes se infiltraron en la barra local.

Ante esta situación, los Celestes no tuvieron piedad y sacaron a golpes a los hinchas albos, con carabineros en medio de la controversia.

En el video se ve reflejado que personal de carabineros realizó la expulsión del hincha infiltrado, pero que no se vio limpio de polémicas, ya que alcanzó a ser golpeado y pateado por la fanaticada local.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio venían de vencer en un partidazo a Bahía por 1-0 en los playoffs de Copa Libertadores. Pero los Albos lograron imponerse con su juego en Rancagua.

El Cacique se hizo fuerte contra O’Higgins

El tanto de Claudio Aquino encaminó la victoria alba para llevarse los tres puntos a Macul y pelear arriba en la tabla de posiciones.

¿Qué viene para Colo Colo y O’Higgins?

El Cacique deberá recibir a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico en el Estadio Monumental el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas. Mientras que El Capo de Provincia tendrá un gigante desafío el miércoles 25 de febrero, cuando viajen a Brasil para enfrentar a Bahía en la vuelta de los playoffs de la Copa Libertadores.

En síntesis