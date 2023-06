Colo Colo tiene que dividirse actualmente entre el plano futbolístico donde enfrentarán a Boca Juniors el próximo martes y el Mercado de Pases, donde miran atentos a los movimientos que puedan suceder para reforzar el plantel de cara al segundo semestre.

En esa línea, hay varios jugadores que han sonado para llegar al Cacique en este receso de invierno, siendo uno de ellos el ex seleccionado nacional, Ángelo Sagal, quien no encontró buena respuesta por parte del histórico Gabriel ‘Coca’ Mendoza quien analizó el posible Mercado de Pases albo.

“Ángelo Sagal es buen jugador, pero se le perdió la pista hace rato. Siempre fue delantero o puntero y ahora va de lateral, creo que no debemos en Colo Colo apostar hacia jugadores que no sabemos en qué situación o forma física y/o futbolista llega tenemos que seguir apostando por lo que realmente nos falta”, dijo el Campeón de América en diálogo con Bolavip Chile.

Coca Mendoza aprueba la vuelta de Óscar Opazo. | Foto: Photosport

El que sí le gusta al Coca es la vuelta del Torta: “La vuelta de Opazo me parece espectacular. Lo que pasa es que su partida no creo que fue en contra del club, sino que fueron decisiones propias de él pensando en que iba a ser mejor por lo que hizo el Keno Mena Allá. El Torta es un gran jugador y qué lástima que no le fue bien en Argentina”.

En el cierre, Mendoza no ve con malos ojos traer a un artillero: “También hay que traer un delantero calado, un goleador. Tratar de gastar en jugadores que podrían ayudar, es mejor gastar en lo que nos está faltando actualmente”, dijo.

De momento y por los cupos de extranjero, Óscar Opazo sería el primer y único refuerzo de los albos de cara al segundo semestre, quienes tienen la obligación de avanzar a octavos de final de Copa Libertadores y retener el título del Campeonato Nacional.