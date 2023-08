Iván Morales vive un verdadero drama en México, aunque hay una luz de esperanza para el exjugador de Colo Colo. El Tanquecito sencillamente fue borrado por el Cruz Azul para esta temporada en la Liga MX. Sin embargo, un histórico adelantó que la historia terminaría con final feliz para el delantero.

Uno de los goleadores históricos de la Máquina Cementera como Emanuel Villa dieron pistas sobre el futuro de Morales, quien no ha sido inscrito por el club mexicano que buscó chances en San Lorenzo y Newell’s Old para el delantero, pero que no prosperaron.

El Tito Villa, comentarista también de TUDN, contó la firme sobre la situación del artillero, quien no ha mostrado su talento con la camiseta del Cruz Azul y que está lejos de lo realizado en el fútbol chileno.

“Iván Morales sigue entrenando en La Noria! Me dicen que lo ven mejor que ha cambiado! No se extrañen que si no llega un “9”, vuelvan a registrar al Tanque”, reveló Villa a través de su Twitter.

Emanuel Tito Villa contó la firme sobre Iván Morales en México (Twitter @TitoVilla1982)

Lo que le da vida a Morales otra vez en México es que Cruz Azul cambiará de técnico, ya que el Tuca Ferretti nunca estuvo de acuerdo con la continuidad de Morales. Simplemente, el Tanquecito no le gustaba a su estratega, que dejó el club y eso le abre la puerta para tener una nueva chance.

En 18 meses en México, Morales apenas ha anotado 2 goles con la camiseta del Cruz Azul y dos pases clave en toda su estadía en la escuadra azteca, que es colista de la Liga MX con 0 puntos y 3 partidos perdidos.

Morales intentó ser ubicado en varios clubes de México y de Argentina, pero su alto sueldo impidió la salida del delantero. Incluso sonó en Colo Colo. Sin embargo, su carta no es alcanzable para el Cacique.