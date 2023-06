Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores al empatar sin goles con Deportivo Pereira en el estadio Monumental cuando tenía la primera opción de avanzar a octavos de final.

Luego de terminado el partido, llamó la atención el análisis del entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, el que aseguró “que ningún rival los había superado”.

Bolavip conversa con Raúl Toro el que reconoce no entender mucho lo que dijo su colega. “Siempre ha tenido cero autocrítica y si ningún equipo lo superó, debería estar clasificado”, afirmó.

Igualmente el ex Audax Italiano es de la idea de que “lo mejor que le pudo haber pasado a Colo Colo es quedar fuera de la Copa Libertadores, entrar en la Sudamericana es mejor opción”.

Raùl Toro no entiende el análisis de Gustavo Quinteros

Toro además cree que los albos quedaron eliminados por su falta de finiquito. “El chico que juega de 9 (Damián Pizarro) va a ser un buen jugador, pero le han dado demasiadas oportunidades y no la emboca, mira la posibilidad que perdió, cómo vas a clasificar si no tienes gol, los partidos se ganan en el área”, aseguró.

El estratega no sólo fue critico de Quinteros, también de Pablo Vitamina Sánchez. “Sabes lo que pasa es que yo no entiendo o no sé nada de fútbol, ayer escuchaba al DT de Palestino de que habían jugado un partido extraordinario, y cuando tú juegas un partido extraordinario y no po, jugar extraordinario es ganarle 7-0 a México o la U cuando le ganó a Flamengo 4-0”, cerró.