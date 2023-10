Daniel Gutiérrez no ha logrado continuidad en Colo Colo, pues la dupla de centrales titular está compuesta por Alan Saldivia y Maximiliano Falcón. Sin embargo, Eduardo Berizzo le entregó la confianza en la Selección Chilena Sub 23 con la titularidad en los Juegos Panamericanos de antiago.

“He demostrado que puedo jugar, tanto tiempo parado… me he sentido bien, me he preparado bien para estos momentos .Quiero seguir en la misma y seguir sumando minutos”, expresó el futbolista.

Hugo González, quien fue DT del zaguero central en el fútbol formativo de los Albos se refirió a la poca continuidad del futbolista en los Albos y le entregó un mensaje. “La confianza la tiene que dar el jugador al técnico, porque siempre dicen que es al revés, que el técnico le tiene que dar confianza”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

“El técnico te va a dar confianza, mientras tú le des confianza a él. No te va a poner porque sí, ‘ya, le quiero dar confianza… si el técnico sabe que a lo mejor no va a rendir. Entonces, el futbolista le tiene que dar confianza al entrenador para que lo pueda incluir en el equipo”, agregó.

González siente que el jugador debe lograr convencer al DT. “Lo dirigí y todo el tema, pero el futbolista dice en si, ‘no, quiero tener confianza’, dale tú confianza al técnico. En los entremientos tienes que ser el mejor, en los partidos cuando te toque jugar tienes que ser el mejor. Tú te vas ganando la confianza y te va a incluir, no es tan difícil. El futbolista normalmente quiere que el técnico que le de confianza”.

Daniel Gutiérrez no ha logrado continuidad en Colo Colo (Foto: Photosport)

Los formados en casa tienen menos margen de error

Según la visión de Hugo González, los formados en casa tienen una responsabilidad especial. “En Colo Colo, sobre todo los chicos, tienen menos margen de error que los consagrados, lamentablemente. El chico que entra tiene que rendir de la mejor manera, porque el respaldo a veces es menor”.

En ese aspecto, señala que el jugador juvenil debe aprovechar cada oportunidad para intentar quedarse con una camiseta de tiutlar. “Cuando le toca jugar tiene que rendir, como Damián que le dio la posibilidad, cumplió a cabalidad y ahora es titular en Colo Colo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo volverá a la acción por el Campeonato Nacional el martes 7 de noviembre a las 19:00 ante Magallanes en encuentro pendiente por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.