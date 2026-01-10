Colo Colo ha estado lento en el Mercado de Fichajes para la temporada 2026, donde el Cacique de momento solo ha anunciado de manera oficial a Matías Fernández Cordero y al defensor uruguayo, Joaquín Sosa.

El día de ayer, también, partió rumbo a Brasil Alan Saldivia, defensor central del Cacique quien dejó un hoyo en la defensa y Blanco y Negro tuvo que actuar con celeridad para buscarle un reemplazo.

Méndez será nuevo refuerzo albo. | Foto: Archivo

Es precisamente en esa posición donde el Cacique no tuvo que esperar mucho para confirmar a su tercer refuerzo de la temporada, el cual viene proveniente de Peñarol de Uruguay y será compatriota de Sosa en la zaga.

Se trata de Javier Méndez y la información fue dada por el periodista César Luis Merlo, quien en su cuenta de X aseguró que “Javier Méndez es nuevo refuerzo de Colo Colo. El defensor deja Peñarol y firmará con el Cacique por dos años”.

Así las cosas, los albos tendrían a un nuevo jugador uruguayo en el plantel y Fernando Ortiz pretende conformar una dupla de miedo con Méndez y Sosa, quienes en la previa prometen ser un hueso duro de roer para cualquier que busque penetrar la zaga de Colo Colo.

