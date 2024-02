Colo Colo fue ampliamente superior de principio a fin ante Unión Española y se terminó llevando los tres puntos del Estadio Santa Laura-SEK, todo en el marco de la primera fecha delCampeonato Nacional.

Los goles del equipo que dirige Jorge Almirón fueron anotados por Maximiliano Falcón, Esteban Pavez y un verdadero golazo de Daniel Gutiérrez.

No obstante, el duelo entre el Cacique y los Hispanos no estuvo exento de polémicas, pues los jugadores e hinchas del cuadro de Independencia se retiraron ofuscados con el arbitraje Héctor Jona, el cual decidió expulsar a Diego “Pulpo” González en el segundo tiempo.

En Unión Española no quedaron conformes con el arbitraje | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

SEBASTIÁN JAIME CARGA CONTRA EL ARBITRAJE TRAS LA VICTORIA DE COLO COLO

Sebastián Jaime, ex jugador de Unión Española, fue a ver al club de sus amores y tras el compromiso dialogó con AS Chile, donde dejó en claro que quedó disconforme con algunas decisiones del juez central.

“La verdad es que hoy me sorprendió, mira que yo los años que he jugado acá en Chile, hoy el arbitraje se pasó, no fue una buena actuación, más que nada el segundo tiempo. La plancha de Fuentes era para una tarjeta roja según lo que yo ví, y después las tarjetas amarillas eran muy fáciles para el lado de Unión Española, y para Colo Colo les costaba sacar una tarjeta”, declaró el ex ariete que brillara en el fútbol chileno.

“Causo que los jugadores se caldearan un poco, y obviamente el partido se enredó. Después viene la expulsión del “Pulpo” González y bueno. Hay que seguir trabajando, esto recién comienza y no hay que enfocarse en los árbitros si no en el juego”, remató el campeón con los hispanos.

Lo quE SE LE AVECINA A Colo Colo

El próximo desafío de los albos será el jueves 22 de febrero a las 21:30 horas, cuando visiten a Godoy Cruz en Mendoza por la Fase 2 de Copa Libertadores.