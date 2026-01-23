El delantero nacional, Iván Morales hoy en día se encuentra sin club pensando en lo que es la temporada 2026 tras lo que fue su salida de Sarmiento de Junín en Argentina, club que no extendió el contrato con el jugador nacional.

Por esta situación, el ex Colo Colo espera por oportunidades para lo que será este año, en donde el fútbol chileno vuelve a aparecer en el horizonte del atacante para este 2026.

En las últimas horas se dio a conocer una importante información sobre el futuro de ‘Tanque’ quien podría tener encaminada su posible vuelta al fútbol chileno para esta temporada.

El club que estaría tras los pasos de Iván Morales sería O’Higgins de Rancagua, el equipo ‘Celeste’ vería en el atacante nacional un reemplazo ideal tras lo que fue la salida de Maximiliano Romero.

Morales cerca de su regreso a Chile | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer el comunicador Alexander Vera en ‘O’Higgins Total‘, en la que indicó que el ex Colo Colo tiene todo muy avanzado para ser nuevo jugador del conjunto de Rancagua.

Ante esta situación, se espera que las próximas horas puedan ser claves para lo que podría ser esta negociación, la que podría terminar por zanjar la vuelta de Iván Morales al fútbol chileno.

En Síntesis