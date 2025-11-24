O’Higgins de Rancagua sufrió una dura derrota ante la Universidad de Chile en condición de local, resultado que desplazó al conjunto ‘Celeste’ al cuarto lugar del torneo nacional, hoy en día fuera de los puestos para la próxima Copa Libertadores 2026.

Tras lo que fue este partido, el volante del ‘Capo de Provincia’, Juan Leiva conversó con los medios de comunicación en zona mixta y analizó lo que fue esta derrota ante un rival directo en su lucha por el Chile 3, en la que admite que quedaron golpeados.

“Es doloroso, estábamos con mucha ilusión de poder acortar ventaja con la Universidad Católica y más de local, pero hay que seguir, quedan dos partidos, hay que terminar de la mejor forma y O’Higgins pueda quedar mejor de lo que venía siendo”, parte señalando Leiva.

Siguiendo su análisis, el mediocampista de O’Higgins admitió que el duelo fue bastante parejo, en la que ambos equipos tuvieron diferentes opciones, en donde los visitantes fueron más efectivos y se quedaron con el triunfo.

Leiva analizó la derrota ante la U | Foto: Photosport

“El fútbol es así, ambos equipos tuvimos ocasiones, no fuimos superiores nosotros, ni tampoco ellos, creo que tuvimos ocasiones claras, lamentablemente no entró el balón”, declara.

Leiva y su queja por el arbitraje

Concluyendo, Leiva no se guardó nada y le cayó con todo al árbitro del partido tras lo que fue su desempeño, en la que señala que en el gol de la U hay una falta previa de Israel Poblete a él, la que el juez omitió, según su percepción y se quejó de la diferencia de criterios.

“Ellos se encuentran con ese gol, que en lo personal me siento un poco ahí, no sé si culpable, porque a mí me hace falta (Poblete) por eso me tiro, si no no me hubiera tirado. A veces los criterios del árbitro son muy diferentes para un equipo y para otro”, cerró.

