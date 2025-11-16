O’Higgins de Rancagua está en esta recta final del torneo soñando en poder decir presente en lo que es la próxima edición de la Copa Libertadores, en la que los ‘Celestes’ desean aspirar al cupo del Chile 2, el que da un cupo directo a la fase de grupos de dicho torneo.

Por esto, los dirigidos por Francisco ‘Paqui’ Meneghini se enfocan con todo en lo que es esta etapa final del fútbol chileno, en la que esperan poder superar a la UC en la tabla de posiciones y quedarse con el puesto de Chile 2.

Esta lucha claramente está bastante complicada, ya que la Universidad Católica, Universidad de Chile, hoy en día son sus grandes rivales para lo que será esta lucha que se desarollará hasta la última fecha.

Pensando en lo que son los últimos tres duelos del torneo, el conjunto ‘Celeste’ recibió una pésima noticia en las últimas horas, en la que pierde a un jugador clave para la recta final del año.

Robledo se pierde lo que resta de temporada

Robledo será baja en O’Higgins | Foto: Photosport

El periodista nacional de Radio Rancagua, Nicolás Córtes informó en su cuenta de ‘X’, que el defensor argentino Alan Robledo será baja en O’Higgins de Rancagua para lo que resta de año.

De esta forma, ‘Paqui’ Meneghini pierde a un jugador fundamental en la zaga de su equipo, el que se perderá los duelos ante Universidad de Chile, Unión Española y Everton de Viña del Mar.

En O’Higgins de Rancagua buscarán maquillar lo que será la ausencia de uno de sus grandes elementos en la defensa para lo que serán estas ‘tres finales’ que le restan en el fútbol chileno .