O’Higgins de Rancagua se encuentra en una ubicación bastante expectante dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Francisco ‘Paqui’ Meneghini están en el tercer lugar de la tabla de posiciones, en la que siguen soñando con desplazar a la Universidad Católica y quedarse con el Chile 2.

Tres fechas restan para el fin del fútbol chileno y en la próxima jornada, los ‘Celestes’ tendrán un duelo crucial en lo que es esta lucha, en donde en el Estadio El Teniente de Rancagua deberán recibir a la Universidad de Chile, club que los persigue de cerca en la tabla.

Este duelo sin duda que será importante para ambos equipos en lo que es esta disputada lucha que tienen por decir presente en la Copa Libertadores 2026, partido que puede ser decisivo para lo que son las pretensiones tanto de ‘Celestes’ como ‘Azules’.

Para este partido, O’Higgins de Rancagua contará con una sensible baja para enfrentar a la Universidad de Chile, en la que una importante figura no podrá estar presente por suspensión.

Alan Robledo es baja ante la U

Robledo será baja en O’Higgins | Foto: Photosport

El defensor, Alan Robledo será baja en O’Higgins para lo que será este duelo vital ante la U, debido a que el zaguero en el último duelo ante Ñublense de Chillán vio la tarjeta amarilla y llegó a su quinta amonestación, la que significa un partido de suspensión.

Esto fue confirmado en las últimas horas, en donde en el Tribunal de Disciplina confirmaron la amonestación del zaguero argentino, por lo que será baja para el equipo de ‘Paqui’ Meneghini, quien deberá buscar un reemplazo para uno de sus bastiones en la zaga.

