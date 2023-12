Jaime Vera es uno de los jugadores trascendentales en la historia de Colo Colo y es voz autorizada para pedir refuerzos. El Pillo siente que en el próximo mercado de pases, el Cacique tiene que optar por repatriar a dos jugadores de corazón albo.

El ex volante del Cacique, en diálogo con Bolavip, apuntó a que en Macul deben sumar a un pivote y también a un delantero. El ídolo colocolino siente que con esos dos futbolistas el club dará un salto de calidad.

“Siento que uno de ellos debe ser Claudio Baeza, que es un jugador importante. Ha tenido muchas participaciones internacionales. Se fue muy bien de Colo Colo, se fue a gran nivel y es importante”, expresó Vera en su primera petición.

Luego, en la ofensiva, el ex volante albo sentenció que “Diego Rubio es otro valor clave. No le he seguido al detalle su campaña en Estados Unidos, pero siempre fue importante y puede ayudar”.

Diego Rubio tiene el pase en su poder y lo quieren en Colo Colo (Photosport)

En materia de refuerzos, Vera también fue tajante y hay un tercer nombre que el Pillo identifica como valor de Colo Colo, pero que su momento no le ayuda para volver al club.

“Iván Morales es un jugador que tiene condiciones, pero no sé si está para jugar en este momento”, agregó.

¿Qué otras prioridades debe tener Colo Colo en el mercado de fichajes 2024?

Vera sólo se la jugó por dos nombres propios como Claudio Baeza y Diego Rubio. El tres veces campeón con Colo Colo en el fútbol chileno siente que la directiva debe apuntar a otra prioridad para 2024.

“Arriba sigue faltando un creador que marque diferencias entre los centrales y que meta pelotas de gol. Me parece que arriba tiene a Damián Pizarro que es buen referente de área, pero deben acompañarlo mejor”, agregó Vera.

En esa línea, Vera reafirma que “Colo Colo tiene que ver la columna vertebral que dejarán para el próximo año y ver qué prioridades tienen. Siento que, por ejemplo, Brayan va a seguir y Amor se recuperó, que siempre fue aporte. Para mí, Vicente Pizarro se fue consolidando y debe ser titular en 2024”.