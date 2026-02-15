Ser hijo de un futbolista de Colo Colo es díficil y ello bien lo sabe Javier Correa. A pesar de que tiene confianza en las cualidades de su retoño, el oriundo de Córdoba le dejó un potente mensaje.

¿Qué pasó? El futbolista de 33 años advirtió a Bautista en conversación con AS Chile. Sin mayores préambulos, le deseó lo mejor en su carrera, pero le adelantó que tiene que estar a la altura del desafío en Macul.

Por ello, lo llamó a trabajar a toda máquina para cumplir sus sueños. Por el momento, se encuentra en la categoría sub-15 de la escuadra alba y tiene un anhelo: llegar al profesionalismo.

“Es un orgullo. Lo mejor que le puede pasar a uno es el gusto por el fútbol y que él se desenvuelva a su forma. Ojalá que tenga mucho éxito“, comenzó señalando el destacado atacante.

“Juega bastante bien, pero debe seguir entrenando y esforzándose para que vaya ganándose su lugar de a poco. Está en un club inmenso como Colo Colo y nada, muchos chicos matarían o darían la vida para estar en su lugar“, agregó.

Javier Correa llamó a su hijo a cumplir sus sueños en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Goleador en Colo Colo, un padre fuera del Estadio Monumental

Finalmente y consultado sobre cómo es la relación con su hijo, Javier Correa contó la firme: intenta abstenerse de comentarios futbolísticos. No lo quiere volver loco en la casa.

“No, yo soy su papá. Después está su entrenador y su forma de ver el fútbol, eso es otra cosa. Yo sólo trato de ser su papá“, concluyó la figura de Colo Colo.

