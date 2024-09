Javier Correa abrió la ruta del triunfo de Colo Colo por 2-0 ante Cobresal en el estadio Monumental por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2024. El delantero no marcaba desde el 25 de agosto, cuando anotó el solitario tanto de la victoria del Cacique por 1-0 ante Everton en Viña del Mar por el Torneo.

El 9 del Cacique superó una mala racha de cinco compromisos sin anotar y en un buen momento, pues el equipo de Jorge Almirón entra en la recta final de la temporada. Coco entregó sus sensaciones tras el encuentro ante los Mineros.

“La verdad que necesitaba para seguir agarrando confianza. Obviamente que era un golpe duro el que recibimos el otro día, no lo esperábamos, pero hay que levantarse, seguir. Como estamos un club grande hay que ganar todos los partidos, así que contento”, expresó el delantero.

Correa se refiere también a las chances de gol: “Mientras más situaciones tenga, mejor. Creo que tengo que tener más situaciones por partido. Hoy tuve una y la metí”. El delantero continuó en aquel punto de vista: “Necesito situaciones de gol, cuando tenga más situaciones de gol la meteré y si no, trabajaré para que eso suceda”.

También reveló que quedó con la espina de no poder marcar en Libertadores con el Cacique: “Obvio que vivo del gol, me hubiese gustado en la Copa también convertir. No fue tan productivo mi actuación. Ahora a disfrutar”.

Javier Correa anotó su segundo tanto con la camiseta de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Una fiesta de Colo Colo en el Monumental

Javier Correa destacó el gran marco de público y el respaldo que recibieron en el partido de Colo Colo ante Cobresal. “Lindo el apoyo de la gente, nos brindaron una fiesta. Siempre está el apoyo de ellos, contento que vuelvan a la casa con un triunfo”.

Fueron más de 31 mil Albos los que asistieron al compromiso válido por la fecha 26 del Campeonato Nacional.