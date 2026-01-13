Colo Colo en esta jornada pudo anunciar a su tercer refuerzo para la temporada 2026, en la que el defensor uruguayo, Javier Méndez estampó su firma y se transformó en nuevo jugador para el elenco que comanda Fernando Ortiz.

El ex Peñarol de Uruguay fue presentado ante todos los medios de comunicación en el sala de conferencias en el Estadio Monumental y uno de los temas por el que fue abordado es por lo que es el Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que el jugador indicó que esta clase de duelos, son los que más disfruta jugar.

“A mí si me das a elegir, prefiero todos los fin de semanas clásicos, esa calidad de partidos son los que el jugador siente y quiere ganar”, parte señalando Méndez.

Siguiendo en aquello, el zaguero indicó que espera con muchas ansias lo que es este partido ante la U, el que será su primer gran Superclásico en el fútbol chileno y en donde espera tener un debut triunfal en esa clase de duelos.

Méndez fue presentado en Colo Colo | Foto: Colo Colo

“Porque trascienden mucho, generan mucha expectativa, ojalá llegue pronto, ojalá podamos ganarlo y poder darle la alegría a nuestra gente y a nuestras familias”, remarcó.

Concluyendo, Méndez avisa que antes de pensar en este partido, debe prepararse de la mejor forma junto a sus nuevos compañeros en Colo Colo, consolidarse en la zaga y así llegar bien aclimatado a este enfrentamiento en el mes de marzo.

“A prepararse de la mejor manera, porque es la clase de partidos que realmente a mí me gusta jugar todo y ganar todo, esos partidos tienen un plus especial”, cerró.

En Síntesis