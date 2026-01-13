Colo Colo continúa afinando su plantel para la temporada 2026, un año en el que la exigencia es máxima: conquistar la Liga de Primera y asegurar el regreso a la Copa Libertadores en 2027. Tras un 2025 muy por debajo de las expectativas, en Macul entienden que el mercado de fichajes es clave para reconstruir un equipo competitivo y devolverle protagonismo al Cacique.

En ese contexto, una de las salidas que marcó el inicio de la reestructuración fue la de Alan Saldivia, quien fue transferido a Vasco da Gama. Su partida dejó un vacío importante en la zaga central, por lo que Blanco y Negro activó rápidamente la búsqueda de un reemplazante con experiencia y jerarquía.

El elegido fue Javier Méndez, defensor uruguayo de 31 años proveniente de Peñarol, quien recibió el visto bueno tanto de la dirigencia como del cuerpo técnico. Además, el zaguero ya superó satisfactoriamente los exámenes médicos, lo que allanó el camino para concretar su llegada al Estadio Monumental.

La oficialización se produjo en las últimas horas a través de las redes sociales del club: “El central uruguayo Javier Méndez, proveniente de Peñarol, ya es Cacique y se convierte en nuestro tercer refuerzo para la temporada 2026”, publicó Colo Colo, acompañando el mensaje con una imagen del futbolista vistiendo la camiseta alba.

La incorporación de Méndez busca aportar solidez defensiva, liderazgo y experiencia internacional, cualidades que fueron escasas en el plantel durante la temporada pasada y que Sebastián Vegas ni Emiliano Amor lograron demostrar, razón por la que precisamente no siguen en Macul este 2026.

DATOS CLAVE

Javier Méndez es oficialmente el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026.

El defensor uruguayo de 31 años llega proveniente de Peñarol para suplir la baja de Alan Saldivia (vendido a Vasco da Gama).

Méndez ya superó los exámenes médicos y se integrará de inmediato a los trabajos del “Tano” Ortiz.