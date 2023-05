La estadía de Darío Lezcano en Colo Colo no ha sido nada de cómoda en donde, si bien anotó un par de goles en el arranque, de ahí en más nunca volvió a tener una consideración real en el Cacique que ya se hace la idea de no contar con él.

En su llegada al país tras el empate ante Monagas, Quinteros le pegó tremenda ninguneada al ariete paraguayo, diciendo que Leandro Benegas siempre estuvo disponible y él, en cambio, no lo estuvo y le costaba seguir a la par de sus compañeros.

El origen de estos dimes y diretes entre el DT y el delantero paraguayo fueron explicados por Juan Cristóbal Guarello, quien en Deportes en Agricultura destapó la olla con inéditos detalles del round entre ambos.

Lezcano no ha respondido en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo de Lezcano me lo contaron hoy día y ahora me llega por otra fuente es que hubo una discusión futbolística entre Quinteros y Lezcano, en donde también estuvo involucrado Leandro Benegas”, abrió los fuegos Guarello.

El calibre grueso vino cuando dijo que “Quinteros le dijo que no estaban cumpliendo las instrucciones y Lezcano le dijo ‘a lo mejor usted no se explica bien, no se entiende lo que usted quiere’”, reveló.

En el cierre, Guarello complementa diciendo que Lezcano “Ya venía con problemas familiares, físicos y ahora se pelea con Quinteros. Le falta pegarle un combo en el hocico a Leonidas Vial no más”.

¿Podrá volver a tener consideración en Colo Colo Darío Lezcano? De momento, se ve difícil con el protagonismo de Damián Pizarro -pese a que no convierte goles- y con el hecho de que Leandro Benegas es el primer cambio para el estratega boliviano-argentino.