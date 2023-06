Colo Colo cayó en su visita ante Boca Juniors por la Copa Libertadores por la cuenta mínima, en la que los ‘Albos’ sembraron un mantel de dudas tras su poca efectividad en la delantera, en la que los dardos apuntaron al joven atacante Damián Pizarro.

Sobre esta situación, el ex jugador Jean Beuasejour alzó la voz en Radio ADN, en la que discrepó con la gente que critica al joven delantero de ‘Popular’ por su desempeño e incluso recalcó que hizo un buen encuentro ante los argentinos.

“A mí lo de Pizarro, a lo mejor en una opinión no muy popular, a mi me encantó el partido que hizo Damián Pizarro, me encantó. El gol en este momento es lo que menos me interesa de él, sé que va a llegar por coincidencia natural”, comenzó señalando Beausejour.

La falta de gol sin duda es un problema importante para Pizarro, en la que el ‘Bose’ no duda en que más temprano que tarde podrá encontrar la llave del gol, logrando mejorar su definición y bajar sus pulsaciones con la ansiedad que tiene por anotar.

Damián Pizarro fue titular en la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors | Foto: Guillermo Salazar

“Seguramente le tendrá que bajar dos cambios a su ansiedad en algunas situaciones, yo noto su ansiedad cuando le va a pegar y en otro momento a lo mejor le pega el enganche y el defensa pasa corbata, cosas que delanteros con plena confianza se toman su tiempo”, complementó en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour asegura que mejorando aquello, Pizarro tiene grandes condiciones para consolidarse como el nueve de Colo Colo e incluso, ya lo comienza a proyectar para dar el salto al fútbol europeo.

“A Pizarro le falta esa cuota de confianza y tranquilidad, después de eso y en lo demás, debe ser de los mejores. Si yo fuese un veedor europeo y veo el partido de ayer de Damián Pizarro, yo me lo llevó”, cerró.