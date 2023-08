Jean Pierre Bonvallet desata su furia contra Ramiro González y Agustín Bouzat: "No pueden seguir en Colo Colo"

Colo Colo tuvo que batallar más de la cuenta para rescatar un punto en su visita a Coquimbo Unido, todo tras igualar 2 a 2 en un entretenido partido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Pero, los hinchas del Cacique ya comienza a perder la paciencia con dos jugadores albos: el defensor Ramiro González y el polifuncional Agustín Bouzat, quienes han sido dos de los refuerzos que más han sumado minutos.

González y Bouzat son los más criticados por los hinchas del Cacique | Foto: Photosport

Uno que alzó la voz fue Jean Pierre Bonvallet, youtuber e hijo de Eduardo Bonvallet, quien analizó y criticó duramente en el programa de Youtube “En la cancha con Bonvallet” el rendimiento de ambos futbolistas.

“Ramiro González jugó pésimo. Le cobraron un foul que no fue foul y se tira al suelo, en la última jugada de Matías Palavecino también se tiró al suelo y en el gol estaba parado sin marcar a nadie. No puede seguir en Colo Colo”, remarcó el histriónico comentarista.

“Bouzat no llegó nunca a línea de fondo. Es muy bajo y no tiene potencia física, no es para Colo Colo y ya cumplió su ciclo. Chao Bouzat”, sentenció.

Ahora, el cuerpo técnico y Gustavo Quinteros comenzarán a preparar el siguiente encuentro de los Albos, donde el Popular se medirá a Universidad Católica por la Copa Chile..