Colo Colo tuvo que luchar más de la cuenta en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para llevarse un empate ante Coquimbo Unido, duelo válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Todos los dardos de los hinchas albos se fueron hacia la zona defensiva del equipo que dirige Gustavo Quinteros. Y es que dos grandes errores hicieron que el Cacique se alejara de la parte alta de la tabla de posiciones del torneo local.

Los albos sufrieron con los balones detenidos en Coquimbo | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Las desconcentraciones albas no pasaron desapercibidas y Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura, aconsejó al conjunto Popular de cara a los próximos partidos.

“Creo que eso es, más perro en la marca, hay que marcar mejor. Los balones detenidos no hay estrategia, son lanzamientos, pero hay errores en la marca, en la igualdad estaba solo. Mal defensivamente. Tiene que ver con una cuestión que te ganan los atacantes. No hay gran sorpresa, no es que trabajaran y pasaron todos. Es poner mayor atención, más de cuento y ser más agresivo, pero el resto tiene que ver con un trabajo en el día de hoy que no estuvo la estatura”, aseveró el ex seleccionado nacional.

“Colo Colo estuvo más cerca de perder que ganar. Le viene bien la igualdad por las chances que tuvo Coquimbo para sostener la victoria. No hizo buen partido, lo combativo lo tiene siempre, pero hay individualidades que maquillan. Colo Colo mal partido, no defendió bien balones detenidos”, sentenció.

Ahora, Quinteros y compañía deberán dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el cotejo ante Universidad Católica por la Copa Chile.