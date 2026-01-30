Colo Colo ha tenido un confuso mercado de fichajes. El cuadro albo aún no cierra su participación en dicho período, especialmente porque no ha resuelto la partida de una cuestionada figura.

¿De quién se trata? Su salida del conjunto popular es inminente, lo que fue criticado por Johnny Herrera. El referente del histórico archirrival y actual comentarista deportivo le prestó ropa.

En los micrófonos de TNT Sports, el otrora seleccionado nacional saltó en defensa de Cristián Zavala. Para el retirado futbolista, el habilidoso delantero debe permanecer en Macul.

Mientras analizaba el libro de pases de los albos, fulminó el actuar de su dirigencia, lanzando: “No quieren decir abiertamente que será año de transición, pero es lo que se está viendo“.

Luego, sobre el crack mencionado, agregó: “Es un jugador campeón y lo estás perdiendo. Pudiste gestionarlo hablando con él. Y traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que (Cristián) Zavala?“.

Johnny Herrera defendió a Cristián Zavala. (Foto: Colo Colo)

El mercado de fichajes de Colo Colo

Finalmente, el campeón de América cargó contra lo hecho por la cúpula de Blanco y Negro en el vigente período de transferencias. No le tiene fe a su clásico archienemigo.

“Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición”, cerró.

