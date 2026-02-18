Hace unos días se confirmó el regreso de Cristián Zavala a Coquimbo Unido. El jugador que sumó minutos con Colo Colo en la pretemporada y protagonizó una fuerte lesión a la rodilla tras patear un penal ante Peñarol en la Serie Río de La Plata, finalmente volvió al campeón del fútbol chileno, club que lo había recibido a préstamo a mediados de 2025.

Hasta el momento se desconocían los detalles del nuevo préstamo, sin embargo el diario La Tercera reveló los llamativos montos y acuerdos que cerraron los albos y el conjunto ‘Pirata’ por el extremo derecho de 26 años.

Según dio a conocer el citado medio, Zavala firmó una extensión de contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027, con el objetivo de que el elenco albo pueda hacer algún tipo de negocio con la carta del futbolista.

Cristián Zavala llega con sueldo top a Coquimbo Unido (Photosport).

Otro punto importante, es que Coquimbo Unido aceptó la nueva propuesta, y no sólo eso, sino que además se les exige el pago de 600 mil dólares al término de la temporada y si es que los ‘Piratas’ quieren seguir contando con el puntero.

Pero lo más llamativo llegó en el último punto del negocio. Y es que al futbolista se le hizo un considerable aumento de sueldo por lo que llegó con un salario top al puerto coquimbano en un monto que asciende a los 20 mil dólares (más de 17,2 millones de pesos) y que será cancelado 50% y 50% entre ambos clubes.

Así Zavala llega al elenco que dirige Hernán Caputto con la intención de relanzar nuevamente su carrera tras el polémico penal que protagonizó en la pretemporada y que sepultó todas sus opciones de continuar en Macul.

En síntesis…