Jordhy Thompson apareció como uno de los jugadores más prometedores de Colo Colo en la temporada 2023. El futbolista logró ganarse una camiseta de titular en el Cacique. No obstante, fuera de la cancha fue imputado por femicidio frustrado contra su expareja, Camila Sepúlveda.

El jugador estuvo en prisión preventiva, permaneciendo nueve días en la cárcel. Hoy se encuentra en Rusia, pues Colo Colo lo cedió al Orenburg y la justicia suspendió su arraigo nacional luego de respaldar una fianza de $100 millones a través de un bien raíz de un tercero, específicamente su representante.

Thompson comentó su presente en diálogo con Meganoticias. “Me sirvió mucho salir de Chile. La pasé mal allá, pero bueno, todo lo malo lo dejé atrás y pude enfocarme acá y estar tranquilo”.

Thompson reveló que dos compañeros del Cacique, sus familiares y su agente lo fueron a visitar cuando estuvo en prisión: “Fue duro por lo que pasé, me fueron a ver dos amigos cuando estuve ahí, fue Damián Pizarro y Alan Saldivia, mi representante y mi familia más que nada. Es ahí en donde uno se da cuenta los que están cuando uno está mal”.

El futbolista formado en el cuadro Albo hizo un mea culpa y aseguró comprender las críticas: “Es entendible toda la gente que me criticó. Obviamente que les ofrezco unas disculpas”.

Además, comentó que en lo futbolístico le hubiese gustado mostrar más en los Albos: “A mí me habría encantado poder demostrarle al hincha de Colo Colo, haber hecho mucho más de lo que mostré en tan poco tiempo”.

Jordhy Thompson realizó una autocrítica sobre su paso por Colo Colo. (Foto: Photosport)

Jordhy Thompson reconoce que no aprovechó la oportunidad en Colo Colo

El jugador además recalcó que en el club le brindaron las chances, pero no las aprovechó: “Colo Colo siempre me dio la oportunidad y fue falta de madurez mía no poder aprovechar las oportunidades que me dio el club. Voy a dar vuelta toda la situación y voy a mostrar con buen fútbol que ya no soy la persona que se le criticó”.