En Rusia están seguros que descubieron una verdadera mina de oro con Jordhy Thompson, jugador formado en Colo Colo y que estuvo a préstamo el último semestre en el FC Orenburg.

El delantero de 19 años rápidamente se ganó el cariño de sus compañeros, ya que ayudó a salvar del descenso al conjunto del suroreste del gigante euroasiático.

Recordar que la razón por la que el Cacique lo cedió fue el polémico caso de violencia de género que protagonizó contra su ex pareja en 2023. Esto llevó a comprometer una venta con el club de la Liga Premier de Rusia, lo que finalmente ocurrió.

El Niño Joya cumplió con los partidos necesarios para que el elenco gasífero haga efectiva la compra del 60% de su pase a cambio de 1,2 millones de dólares, transferencia que se hará efectiva en los próximos días.

Mientras tanto, Thompson se encuentra de vacaciones en el país donde aprovechó de actualizar sus medidas cautelares. El antofagastino nuevamente recibió permiso para suspender su arraigo nacional hasta diciembre, por lo que podrá continuar sin problemas su carrera en Europa.

Desde Rusia le llueven los elogios a Jordhy Thompson

Y en Rusia, el defensa bosnio Renato Gojković que fue su compañero en la última temporada en Oremburgo, dio una entrevista con el medio RB Sport, en la cual elogió al atacante chileno.

“En mi opinión, es un excelente jugador de fútbol. A los 19 años se adaptó muy rápidamente a un nuevo país, simplemente genial”, expresó el zaguero.

Jordhy Thompson jugó 12 partidos en su primer semestre con el FC Orenburg, anotó dos goles y entregó una asistencia. (Foto: FC Orenburg)

¿Qué opina el camarín del FC Orenburg sobre el polémico caso de violencia de género?

Respecto al polémico caso que protagonizó el puntero en nuestro país, Gojković indicó que poco y nada se habló de aquello en el equipo ruso.

“Para ser honesto, no he oído mucho sobre esta historia. Y no nos comunicamos mucho con él; solo habla español. Pero puedo decir que es un buen joven que respeta a sus mayores”, completó.