Colo Colo ya está en el Estadio Monumental para afrontar desde las 18:00 horas a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, donde el Cacique buscará estirar su hegemonía en condición de local ante los universitarios.

En la previa del compromiso, Jorge Almirón conversó con TNT Sports y adelantó que el único cambio que sufrirá el equipo es la inclusión de Arturo Vidal en desmedro de Vicente Pizarro, quien irá al banco de suplentes.

Almirón deposita su fe en el plantel albo. | Foto: Photosport

Consultado por posibles cábalas para enfrentar este tipo de partidos, el ex entrenador de Boca Juniors no se complicó y aseguró que “No, no creo mucho en eso. Son momentos diferentes, los jugadores saben más que yo cómo se juega este tipo de partidos”, dijo.

“No hace falta hacer mucho hincapié en esto, obviamente la arenga y todo lo que concierne es especial para todos, pero no se prepara de manera diferente. Se siente, hay una energía diferente”, aportó.

En el cierre, Almirón está confiado en que el plantel saque el partido adelante y, de esa manera, conquista su primer Superclásico chileno y estirar la hegemonía de los albos sobre los azules en el reducto de Pedreros: “Es súper especial, es mi primer clásico. Espero que lo hagamos bien y que la gente pueda disfrutar el partido”, remató en el cierre.

La hegemonía de Colo Colo sobre Universidad de Chile

Septiembre de 2001 fue la última vez que Universidad de Chile derrotó en el Estadio Monumental a Colo Colo, mientras que el 2013 fue la última vez que los azules pudieron derrotar al Cacique en cualquier estadio en tiempo reglamentario.