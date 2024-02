Colo Colo debuta el jueves en la Fase 2 de Copa Libertadores y en el cuadro popular el entrenador Jorge Almirón alista los últimos detalles para la visita a Godoy Cruz. Este martes el técnico argentino habló en conferencia de prensa y llamaron la atención sus dichos respecto a los fichajes.

En esa línea, el otrora DT de Boca Juniors comentó que aún hay pequeñas posibilidades de sumar a un jugador más al cuadro popular, para que se sume a Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Guillermo Paiva.

“Si hay algún jugador que puede llegar a marcar una diferencia, lo vamos a analizar entre todos. Eso está vigente también. Si hay algún jugador que está en el mercado, que va a ser muy difícil, porque a esta altura del mercado los equipos ya están ensamblados, ya arrancaron los torneos, es muy difícil que te presenten jugadores“, arrancó.

Seguido, profundizó en las opciones que hubo en este mercado de fichajes, pero que con varias no pudieron llegar a buen puerto.

“Había alternativa para traer algunos pero no pudieron venir, porque sus equipos ya no se podían desprender de ellos. Si viene alguno será una sorpresa, alguno que quede descolgado, pero lo veo difícil“, explicó.

El refuerzo que no llegó a Colo Colo

En esa línea, Almirón ahondó en lo que sucedió y las razones por las que Colo Colo solo pudo traer a tres refuerzos, hasta ahora. Los grandes culpables habrían sido los clubes de origen.

“He pedido algunos jugadores. Pido nombres y se ha buscado de parte de la directiva. Pero también hay que ver si los equipos lo quieren vender, lo quieren prestar, si el jugador quiere venir o no llega a un arreglo. Estuvimos con varios jugadores muy adelantados, pero por la situación de los clubes que no los dejaban salir, porque eran situaciones delicadas, los jugadores también entendieron que no podrían venir y no se llegó a arreglo. Pero hubo avanzado varios nombres que hubiesen sido muy importante para el club. Se hizo el intento, pero no llegaron a acuerdo porque los clubes no se querían desprender de ellos. Solo fue por ese punto”, detalló.

Ante aquello, el estratega de 48 años reiteró que quedará atento a alguna posibilidad de mercado hasta que cierre el libro de pases, el 3 de marzo.

“Si aparece alguna sorpresa lo hablaremos con los directivos y dependerá mucho de qué jugador. Habían alternativas para traer, pero preferí no tapar a algunos chicos, no eran tan diferentes a los que teníamos. Preferí que el equipo se quedara igual o seguir esperando por una alternativa más. Si aparece algo, bienvenido sea. Sino, seguiremos bien así“, completó.

Jorge Almirón lleva dos partidos oficiales al mando de Colo Colo. (Foto: Guillermo Salazar)

Jorge Almirón se conforma con el plantel actual

Finalmente, Jorge Almirón dio a entender que de todas formas está conforme con el plantel conformado, que se cerrará tal como está si no llega otro refuerzo.

“Con el equipo que tengo, con rodaje, con varios partidos, va a dar mucho más, estoy seguro. Yo veo el plantel competitivo, estoy contento, necesitamos tiempo para que ellos también jueguen y vayan asimilando varias cosas y se ensamblen como equipos”, concluyó.