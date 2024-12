Colo Colo tiene una gran historia que este 2025 cumplirá 100 años. El Cacique confirmó durante este jueves que Mirko Jozic vendrá desde Croacia a Chile por las celebraciones. Una gran noticia para los Albos que contarán con el mejor DT de toda su historia.

Otro gran estratega que marcó una época en Colo Colo fue Gustavo Benítez. El DT paraguayo ganó tres campeonatos largos de Primera División con el Cacique, llegó a semifinales de la Copa Libertadores (a muy poco de instalarse en una final) y también a semifinales de la Supercopa Sudamericana en dos ocasiones.

Por aquello, el estratega paraguayo dejó un gran recuerdo y su buen trabajo lo posiciona al menos en el top 5 de mejores DT de la historia del club e incluso, junto a Jozic y Borghi, entre los tres mejores de los últimos 40 años.

Sin embargo, el entrenador aún no recibe ninguna invitación del Cacique, así lo informó su histórico ayudante, Gualberto Jara. “De momento no, tengo entendido que no. Hasta el momento nada. Por lo visto no figuramos dentro de la lista. Todavía hay tiempo, pero hasta el momento no hay nada”, expresó en diálogo con BOLAVIP.

Jara valoraría una convocatoria junto a Benítez: “Pasamos momentos muy felices y logros muy importantes en Colo Colo. Eso sería una oportunidad para recordarlo y compartir con gente que estuvimos trabajando”.

También valora los logros de un paso que marcó la segunda parte de los 90 en el Popular, entre ellos buena performance internacional y títulos locales: “No llegamos a una final, pero estuvimos en tres semifinales de copas internacionales, aparte de Campeonatos, de la Copa Chile, una serie de logros importantes”.

Gustavo Benítez aún no es considerado para el centenario Albo. (Foto: Photosport)

Gustavo Benítez está al tanto de Colo Colo

Gualberto Jara reveló que su histórico compañero de trabajo Gustavo Benítez estuvo en Chile hace poco: “Él está en Paraguay. Vino en el mes de octubre, fines de octubre, principios de noviembre, estuvo como 10 días acá. Siempre viene para mantener sus papeles, su residencia definitiva”.

También mencionó que el DT está muy al tanto del presente del Cacique: “Conversamos cada semana. Hablamos de todo, de fútbol. Está al día con el Campeonato de acá, Colo Colo sobre todo. Siempre estamos en contacto y por eso digo que hasta el momento no hay nada”.